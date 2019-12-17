https://static.news.ru/photo/b2244900-215f-11ea-b9c1-fa163e074e61_660.jpg Артем Аветисян Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Фонд Baring Vostok инициировал в Великобритании уголовное дело в отношении главного акционера компании «Финвижн холдингс» Артёма Аветисяна.

По его словам, из-за иска он был вынужден обратиться к адвокату и отвлечься от дел банка.

Юристы коллег (из Baring Vostok) инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьёзные ресурсы, — рассказал Аветисян.

Поводом для разбирательств стало нарушение компанией запрета Высокого суда Лондона судебные процессы в России, за счёт которых «Финвижн холдингс» взял под контроль банк «Восточный», передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что банк «Восточный», который признан потерпевшим по делу в отношении инвестфонда Baring Vostok, предъявил иск о возмещении ущерба в размере 2,5 млрд рублей.