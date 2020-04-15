Банкротство угрожает детским лагерям России из-за пандемии

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Возможная отмена летней оздоровительной кампании 2020 года из-за коронавируса угрожает банкротством детским лагерям. Об этом в открытом письме мэру столицы Сергею Собянину сообщила Московская федерация профсоюзов.

Детские лагеря необходимо включить реестр предприятий, для которых разрабатываются нормативно-правовые акты о временном освобождении от уплаты земельных платежей и заморозке обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами, считает председатель федерации Михаил Антонцев.

В Союзе организаторов детского активного туризма (СОДАТ) предложили разработать алгоритмы для проведения летних кампаний с учётом эпидемиологической обстановки в конкретных регионах.

Необходимо найти баланс между опасностью держать детей взаперти и проведением безопасных летних смен, которых ждут и дети, и организаторы. Требуется сперва разработать протоколы тестирования и маршрутизации заболевших, — цитируют главу совета СОДАТ Марину Грицун «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, комитет Совета Федерации по науке и культуре предлагает включить в федеральный бюджет России на 2021 год финансирование летнего отдыха детям, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию. Реализация инициативы потребует вложения пяти миллиардов рублей. На данный момент обеспечением детского отдыха в РФ занимаются региональные власти.