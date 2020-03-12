https://static.news.ru/photo/42dd3f56-64d1-11ea-aebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/Xinhua/Global Look Press

Глобальный финансовый кризис, который может начаться из-за распространения коронавируса, начнётся с банковского сектора Италии. От его выносливости зависит будущее восьмой крупнейшей экономики мира в условиях, когда в стране прекращена коммерческая деятельность.

Такое мнение высказал экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч. По его мнению, первый удар по банковскому сектору Италии может быть нанесён, если оставшиеся без денег бизнес и частные лица перестанут обслуживать собственные кредиты.

Обозреватель также считает дорогостоящими антикризисные меры властей Италии. Они пугают инвесторов. Это может привести к обесцениванию государственных облигаций, составляющих основную часть банковских активов. В свою очередь, это может снизить резервы банков и ограничить их кредитование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что папа римский Франциск заявил: в подобные нынешним времена власти часто чувствуют себя одиноко. Во время проповеди 12 марта святой отец призвал население Италии поддержать правительство страны в связи с пандемией коронавируса.