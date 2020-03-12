Глобальный финансовый кризис, который может начаться из-за распространения коронавируса, начнётся с банковского сектора Италии. От его выносливости зависит будущее восьмой крупнейшей экономики мира в условиях, когда в стране прекращена коммерческая деятельность.
Такое мнение
Обозреватель также считает дорогостоящими антикризисные меры властей Италии. Они пугают инвесторов. Это может привести к обесцениванию государственных облигаций, составляющих основную часть банковских активов. В свою очередь, это может снизить резервы банков и ограничить их кредитование.
Ранее NEWS.ru сообщал, что папа римский Франциск заявил: в подобные нынешним времена власти часто чувствуют себя одиноко. Во время проповеди 12 марта святой отец призвал население Италии поддержать правительство страны в связи с пандемией коронавируса.
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