Банковские войны: что Россия заморозила у американцев

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Арбитражный суд Москвы наложил аресты на активы JPMorgan, а также на 100% акций немецкого Commerzbank по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Все это — в пределах суммы €12,3 млн. Ранее аналогичный иск к JPMorgan подавал и ВТБ. Повлияет ли ситуация на позиции американского фининститута на российском рынке и смогут ли в результате банки США и РФ взаимно разблокировать активы друг друга, расскажет NEWS.ru.

Что конкретно арестовали у JPMorgan и Commerzbank

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы американского банка JPMorgan и на акции немецкого Commerzbank на €12,35 млн по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Это обеспечительные меры, которые затрагивают 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», а также денежные средства на счетах банков в России (кроме счетов типа «С» и «И») и принадлежащие кредитным организациям ценные бумаги и недвижимость. При этом суд отказал ТКБ в аресте движимого имущества ответчиков.

ТКБ подавал иск к «дочкам» западных банков — ООО КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерцбанк (Евразия)», потому что Commerzbank AG и JP Morgan SE, как указывает суд, «экспроприировали денежные средства» вкладчиков ТКБ и компаний, являющихся градообразующими, сельскохозяйственными, социально, общественно и экономически значимыми предприятиями для Российской Федерации. Последние ТКБ, в частности, кредитует.

В результате суд заморозил активы западных банков. Ведь запрет на проведение транзакций в пользу ТКБ из-за санкций не позволяет ему вернуть деньги. «Заявитель указывает, что эффективное исполнение решения арбитражного суда в отношении ответчиков возможно лишь на территории России и за счет имущества, находящегося на территории России», — указано в определении суда. Подчеркнем, речь пока только о блокировке, а не об изъятии средств.

Первое заседание по делу должно было состояться 5 апреля, но было перенесено на 16 мая.

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Какой иск ВТБ подал к JPMorgan

17 апреля ВТБ подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к девяти структурам JPMorgan Chase, в том числе к его российской «дочке» — Дж. П. Морган Банк Интернешнл — из-за замороженных в США активов. В самом ВТБ оценивают общий объем заблокированных активов (с учетом банка «ФК Открытие») примерно в 900 млрд рублей, точная сумма может варьироваться из-за колебаний курса доллара.

ВТБ видит несколько путей обеспечения хотя бы частичного возврата средств: путем реорганизации, судебных исков или продажи активов другим подсанкционным банкам с дисконтом, говорил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, ВТБ рассчитывает получить 100 млрд рублей прибыли от своих замороженных активов за рубежом.

Как ответил ВТБ банк JPMorgan

В середине апреля американский банк JPMorgan Сhase ответно подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его усилия по возвращению $439,46 млн с заблокированного в рамках санкций счета. JPMorgan Сhase напомнил, что ВТБ открыл корреспондентский счет в 2008 году в долларах для обработки трансакций через финансовую систему США. Соответственно, он согласился с условиями ведения счетов в этом банке. Например, с тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США и что любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций, а любая спорная ситуация будет рассматриваться исключительно в суде Нью-Йорка. По мнению представителей JPMorgan Сhase, действия ВТБ стали «вопиющим нарушением» соглашения о рассмотрении споров только в Нью-Йорке.

В иске указывается, что ВТБ обратился в этом году с требованием вернуть деньги, но законодательство США запрещает выплачивать $439,46 млн.

Какие послабления российский суд дал JPMorgan

Тем временем 2 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил арест денег на счетах типа «С» коммерческому банку «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» по иску ВТБ. Ранее был наложен арест на денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие ответчикам и находящиеся у них или у других лиц, в пределах суммы исковых требований. Дж. П. Морган Банк Интернешнл ходатайствовал об отмене ареста денежных средств. Кредитная организация указывала, что блокировки создают угрозу остановки работы банка, что приведет к возможному банкротству организации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одновременно в «дочке» американского банка заявляли, что ничего не делают для вывода активов с территории России. И добавляли, что размер активов коммерческого банка «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» составляет 243,3 млрд рублей, из которых 204,7 млрд рублей представляют собой средства на счетах типа «С», аккумулированные в Агентстве по страхованию вкладов. Кроме того, на счетах «Моргана» в Банке России находится 36,6 млрд рублей, а собственные средства составляют 24,6 млрд рублей, говорится в материалах суда. Суд пришел к выводу, что нужно снять арест с денег на счете типа «С». Также суд отменил обеспечительные меры в части наложения ареста на средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Ударят ли суды по позициям JPMorgan

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с NEWS.ru отмечал, что влияние геополитических рисков уже частично учтено в цене акций компании на рынке. Однако исключать дополнительного снижения котировок эксперт не стал. «Данный новостной триггер носит локальный характер, а для банков краеугольными остаются показатели финансовой отчетности, особенно за квартальные периоды», — отметил он.

То, что у JPMorgan в итоге заблокировали активы на 1,2 млрд рублей, для американского банка некритично. ВТБ же судится в рамках своей работы с заблокированными активами, сказал NEWS.ru аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

Приведут ли суды к взаимной разблокировке акций

Раманинов считает, что гипотетически это возможно, но маловероятно. Некоторые банки, отметил он, добиваются успеха в работе с заблокированными активами, но особо это не афишируют, все переговоры и разморозки проходят «точечно». «Для [всеобъемлющего] обмена нужно крупное политическое решение. Это надо рассуждать, скорее, о большой политике на уровне „окончание СВО“ и „отмена санкций“», — сказал эксперт.

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