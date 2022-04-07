Банковские аналитики спрогнозировали укрепление рубля до 60–65 за доллар

Банковские аналитики ожидают снижение стоимости доллара до 60–65 рублей в апреле — мае при условии, что Центробанк не будет менять действующие ограничения с валютой. Такого развития событий ожидают в Промсвязьбанке, сообщают «Известия».

Но, по словам главного аналитика Совкомбанка Кирилла Кононова, чрезмерное укрепление курса рубля невыгодно экспортёрам и бюджету, поэтому правительство, скорее всего, начнёт снимать валютные ограничения.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, в свою очередь, пояснил изданию, что текущий курс доллара — это результат увеличения предложения валюты по сравнению с понизившимся спросом на фоне регуляторных мер. Экспортёров обязали продавать на рынке всю валютную выручку, а нерезиденты не могут продать российские активы и вывести валюту за границу.

Давление спекулянтов на рубль ушло после введения комиссии в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. К тому же с брокерского счёта эта валюта преимущественно может уйти только рублями, — пояснил эксперт.

По мере оживления импорта и ослабления ограничений курс доллара будет расти, но это уже в долгосрочной перспективе. В консервативном сценарии этот подъём достигнет 80–100 рублей за доллар, считают во «Фридом Финанс». Эксперты «Открытие Инвестиции» предполагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов ослабнет и рубль вернётся в диапазон от 95 до 105 за доллар.

Ранее старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов заявил, что укреплению рубля на фоне санкций способствует несколько факторов. В первую очередь, можно отметить тактику Банка России и действия валютных экспортёров.