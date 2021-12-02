Банкиры предложили повысить порог обязательного контроля операций

Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, следует повысить с 600 тысяч до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей. С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка. Эксперты полагают, что эти изменения позволят снизить нагрузку на банки, а также число ошибочных блокировок, пишут «Известия».

В НСФР напомнили , что с 1 октября вступили в силу поправки в «антиотмывочное» законодательство, согласно которым банкам необходимо отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций и обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. В связи с этим предлагается восстановить суммовой порог в отношении этих переводов, дополнить перечень исключений по этому пункту образовательными учреждениями, медицинскими и научными организациями, а также исключить из перечня операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что эти предложения будут рассмотрены. Однако в Росфинмониторинге заявили, что считают увеличение порога нецелесообразным, в том числе в связи с наличием значительного количества незаконных операций в рамках указанных сумм.

Представители банков подтверждают, что после вступления в силу нововведений нагрузка на «антиотмывочные» подразделения существенно выросла. Как пояснила начальник департамента финмониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова, банк ежедневно отправляет сведения по большому числу операций, не несущих интереса для финансовой разведки, вроде комиссий банка и возвратов электронных магазинов.

Как отмечает член Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев, часть банков скорее откажется от сотрудничества с проблемными клиентами, чем будет заниматься наблюдением за их операциями. По его словам, повышение контрольного порога избавит от лишних проблем пользователей, собравшихся вывести деньги со счёта в одном банке и отправить в другой: они могут столкнуться с блокировкой операции и необходимостью предоставить в банк документы, подтверждающие легальность операции.

Ранее Национальный совет финансового рынка и Ассоциация банков России раскритиковали законопроект о противодействии нежелательным организациям в РФ. По их словам, поправки в законопроект были внесены неожиданно, без обсуждения с основными участниками рынка, а затраты на контроль операций могут вырасти в десятки и сотни раз.