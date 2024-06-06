Глава ПСБ рассказал о влиянии оборонки на экономику России Председатель ПСБ Фрадков: оборонка повлияет на внутреннюю экономику России

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков заявил, что развитие военно-промышленного комплекса России напрямую повлияет на внутреннюю экономику страны, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. Именно поэтому, по его словам, «все тянутся за оборонкой».

Сейчас оборонка реально становится локомотивом, драйвером роста, который сейчас должна работать не только на себя, но и на экономику в целом. Мы это понимаем с учетом тех объемов средств, которые тратятся и вообще момента, — сказал Фрадков.

До этого депутат Госдумы Владимир Гутенев на полях ПМЭФ выразил мнение, что предоставление льгот сотрудникам ОПК положительно скажется на привлечении кадрового потенциала. Речь идет о предоставлении специализированной программы льготной ипотеки, уточнил он. По его словам, комплексные меры позволят сделать работу на предприятиях ОПК более привлекательной.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что повышение доходов российских граждан по итогам 2024 года прогнозируется на 5,3% в реальном выражении. По его словам, в номинальном выражении ожидается увеличение доходов населения на 12,3%.