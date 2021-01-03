Банкир рассказал, как выгодно рефинансировать ипотеку

https://static.news.ru/photo/adf6a1e6-4d9d-11eb-9019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рефинансировать ипотечный кредит имеет смысл выгодно только в том случае, если новая ставка ниже хотя бы на 1%. Ещё один повод задуматься об этом, когда кредит оформлен на длительный срок, а выплаты планируются не менее года, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В противном случае затраты на переоформление займа могут свести на нет экономию от пониженной ставки.

Рефинансирование — хороший вариант также в случаях, когда хочется объединить несколько кредитов от разных банков в один для удобства оплаты, когда нужно сменить валюту кредита или когда увеличились расходы семьи и хочется снизить ежемесячный платеж, избегая реструктуризации, — цитирует Красильникова ТАСС.

При этом, уточнил он, при рефинансировании придётся потратиться на оценку недвижимости и на страхование.

Вдобавок ко всему важно внимательно изучить условия страхового договора, особенно действующего. Дело в том, что в одних случаях его можно переоформить на другой заём, а в других — нужно расторгать, платить неустойку и заключать новое соглашение.

Если кредитов несколько, имеет смысл подсчитать размер переплаты по каждому, чтобы выяснить, насколько вообще выгодно рефинансирование в конкретном случае, посоветовал финансист.

По словам Красильникова, рефинансирование традиционно имеет высокий уровень одобрения, так как по этой программе, как правило, приходят надёжные клиенты. И всё же банк всегда может отказать. Причинами могут оказаться недостаточный доход клиента, несоответствие объекта недвижимости требованиям банка и наличие просроченной задолженности.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве финансов рассказали, как получить одобрение на ипотечный кредит.