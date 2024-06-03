Банкир объяснил причину восстановления курсов доллара и евро Банкир Тимошенко: снижение цен на нефть играет на пользу курсам доллара и евро

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Снижение цен на нефть, а также прохождение пика налогового периода привело к восстановлению позиций курсов евро и доллара на Московской Бирже, заявил в беседе с РИАМО глава департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, рубль может получить поддержку благодаря обязательной продаже части валютной выручки со стороны экспортеров.

Текущие сложности с платежами за импорт из-за санкционных мер увеличивают вес российского рубля. Однако стоит понимать, что отложенный спрос на валюту по мере выстраивания новых логистических цепочек рано или поздно будет реализован, — уточнил Тимошенко.

Банкир также обратил внимание на то, что положительное влияние на доллар оказывают и заявления Федрезерва США о росте американской экономики. Инвесторы могут сосредоточиться на свежих данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за апрель, которые могут опубликовать 7 июня.

Однако ослабление нацвалюты США может произойти из-за снижения доходности казначейских облигаций страны. Тимошенко также допустил возможность того, что в период текущей рабочей недели курс доллара будет находиться в диапазоне от 89,5 до 91,5 рубля, а евро — от 97 до 99 рублей.

Финансовый аналитик Николай Дудченко ранее отметил, что нацвалюта США в краткосрочный период может торговаться на уровне 87,4–87,5 рубля за доллар. Однако в течение нескольких месяцев показатели вернутся на уровень 90–95 рублей.