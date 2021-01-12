Банки выступили против озвучивания причины отказа в кредите

https://static.news.ru/photo/68540078-556f-11eb-a10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Финансовые организации не хотят сообщать клиентам причины отказов по заявкам на кредите, говорится в письме, которое прислали представители Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

По словам начальника правового управления Ассоциации банков Сергея Клименко, у каждого банка свои механизмы определения кредитоспособности.

Один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, всё превратится в кашу, клиенты ещё больше запутаются, — отметил он.

В письме подчёркивается, что это вызовет значительный рост жалоб заёмщиков в Банк России, суды и службу финансового уполномоченного, передаёт РБК.

В октябре 2020 года парламент Калмыкии внёс в Госдуму поправки в закон «О потребительском кредите». Авторы инициативы предложили в обязательном порядке сообщать причину отказа клиентам, которые подали заявку на кредит.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко сообщила NEWS.ru, что проблему роста задолженности россиян перед банками невозможно решить с помощью кредитной амнистии, которая по сути является разовой процедурой, в данном случае целесообразнее применить универсальный подход.