Банки в январе начнут сообщать ФНС данные об электронных кошельках

https://static.news.ru/photo/65b1b8fe-403b-11eb-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 6 января российские банки начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney» «QIWI Кошелек», WebMoney и других. Банк России издал соответствующее указание, которое устанавливает порядок передачи такой информации.

Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощённой идентификацией клиента открытых и закрытых после 1 апреля 2020 года.

Указание ЦБ разработано в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 апреля 2020 года. Однако до сих пор кредитные организации не могли передавать данные в ФНС, поскольку не знали, в каком виде и формате это необходимо делать, пишет РБК.

NEWS.ru писал, что регулирование электронных кошельков изменилось в России с 3 августа. Теперь стало невозможным внесение наличных на счета через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи для пользователей «Яндекс.Денег», «QIWI-Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем. Согласно поправкам в закон «О национальной платежной системе», для пополнения онлайн-кошелька россиянам нужно будет идентифицироваться и привязать к нему банковский счёт.