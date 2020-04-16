Банки в России продолжат обслуживать клиентов с просроченными паспортами

https://static.news.ru/photo/ba49b8ce-7fdb-11ea-b617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк рекомендует банкам до 1 июля продолжать обслуживать клиентов с просроченными паспортами.

Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг, — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

В противном случае клиентам пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями. При этом банкам рекомендуется обеспечить обновление информации о документах с истекшим сроком действия.

Кроме того, вновь принятым на обслуживание в период самоизоляции клиентам предлагается до 30 сентября представить в банки актуализированные сведения о своих паспортах.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Банка России намерен обсудить снижение ключевой ставки.