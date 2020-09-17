Банки в России начали применять антиотмывочный закон против обычных граждан

https://static.news.ru/photo/fe9db6a4-f909-11ea-991f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиент российского банка «Авангард» пожаловался на закрытие его счёта без предупреждения, а также на выдачу наличных с комиссией после этого. По его словам, он не совершал никаких противоправных действий. Юристы уверены, что во всём виноват так называемый антиотмывочный закон, который развязывает руки кредитным организациям.

На произвол банка пожаловался Алексей Назарбаев, который заявил о том, что организация заблокировала его счёт без уведомления. Клиент также лишился доступа к онлайн-банкингу. Когда Назарбаев обратился в организацию, ему предложили закрыть счёт и выдать остаток по нему наличными. При этом данная операция в банке облагается комиссией в 10%, сообщает телеканал «360».

Когда журналисты обратились в кредитную организацию за разъяснениями, там отказались говорить о конкретном случае, сославшись на законную конфиденциальность этой информации. В то же время в «Авангарде» сказали, что по закону банк запросто может заблокировать любой счёт, который покажется ему подозрительным, и никакой ответственности за это не будет, так как карта принадлежит учреждению.

Юристы уверены, что во всём виноват так называемый антиотмывочный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», принятый ещё в августе 2001 года. По этому закону банки получили право блокировать не только транзакции, которые покажутся им подозрительными, но и сами счета, с которых они проводятся.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов обратил внимание на то, что 115-ФЗ действительно регулирует все операции в рамках банковских и финансовых услуг. По словам юриста, подозрительными банк априори начинает считать операции с суммами свыше 600 тыс. рублей, а также поступление денег от юридического лица физическому, за исключением выплаты зарплаты. Также закон позволяет отключить счёт, если будет зафиксирован вывод крупной суммы за границу или несвойственная для данного юридического лица закупка активов и так далее.

Если вы совершаете операцию для себя необычную, то банк вправе и обязан принять меры, направленные на сохранение ваших денежных средств и противодействие легализации и так далее, — отметил Миронов.

Наиболее типичной ситуацией он назвал блокировку счёта, с которого нет расчётных операций, но на который регулярно поступают средства от физических и юридических лиц.

Нормой активно пользуются и другие банки, в которых честно предупреждают, что могут заблокировать любой счёт и не будут при этом уведомлять клиентов.

Как сообщал NEWS.ru, в июне 2020 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии (FATF). Её задачей станет принятие мер по борьбе с отмыванием денег.

В апреле этого года к «антиотмывочному» закону появились претензии и у Госдумы, которая приняла закон, исключающий инвестиционных советников из области применения 115-ФЗ.