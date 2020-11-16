Банки в РФ нашли способ оперативно вычислять мошенников

https://static.news.ru/photo/ef7bdc68-2795-11eb-b3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки выступили с инициативой создать единый центр и механизм реагирования на действия мошенников с банковскими счетами, что позволит в пять раз ускорить отклик правоохранительных органов, а также предотвратить вывод средств со счетов, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в ЦБ РФ.

В частности, АБР предлагает наладить обмен между банками напрямую, но с участием ЦБ. В данный момент банки не взаимодействуют друг с другом, а сообщают ЦБ о подозрительных операциях, тем более совершённых без ведома клиента. Банк России собирает эти данные и возвращает банкам в консолидированном виде, пишут «Известия».

АБР отмечает, что обработка всей поступающей информации, её анализ и рассылка обратно занимает несколько часов, а то и дней, поэтому злоумышленники спокойно успевают снять украденные деньги, банк потом их уже не может вернуть. АБР предлагает установить прямое взаимодействие между банками.

Например, в банк в течение часа пожаловались сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Он выявляет мошеннический счёт и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу, — заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Как сообщал NEWS.ru ранее, стало известно, что Банк России принимает решение об исключении гражданина из базы данных, в которую попадают из-за подозрительных операций с переводами средств, на основании информации, которую запрашивают у кредитных организаций.