https://static.news.ru/photo/ea3e9c4e-38cc-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Банки начнут ужесточать требования к заёмщикам, желающим получить кредит, и отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом. Об этом сообщили аналитики и представители бюро кредитных историй.

Уже три года клиенты, которые обращаются за кредитами, оставляют желать лучшего. В начавшемся году ситуация не изменится, из-за чего банки станут гораздо строже относиться к желающим взять кредит. Для этого кредитные организации начнут отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом, сообщает «Коммерсант».

В первую очередь ужесточение коснётся сегмента выдачи кредита наличными. Именно там снизился показатель ухудшения качества клиентов. При этом банки продолжат активно привлекать ипотечных клиентов. Они с точки зрения банков остаются наиболее стабильными заёмщиками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат на пост главы российского кабмина Михаил Мишустин негативно высказался по поводу идеи списать долги россиян по кредитам. По его словам, подобная практика приведёт к негативным последствиям.