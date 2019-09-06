Российские банки в январе–июле этого года оформили на 23% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», вырос и объём денежных средств, под которые были выданы кредитные карты, до 350 млрд рублей.
Аналитики отметили, что максимальных объёмов выдачи кредитных карт следует в ноябре–декабре, сообщает
С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы, — поясняют эксперты.
Как ранее писал News.ru, банки увеличили выдачу кредитных карт, при этом сократили предоставляемые по ним суммы. Во втором квартале текущего года россияне получили 3 млн пластиковых карт с кредитным лимитом.