Часть российских банков уже повысила ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию, следует из опроса, проведённого РИА Новости. Эксперты объясняют, что ждёт россиян в этой ситуации.

Банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов. В Совкомбанке с 19 марта повысили ставки на вклады в рублях, отметив при этом, что если решение ЦБ изменит тренд роста доходностей ОФЗ, то ставки останутся на текущих уровнях.

С понедельника ставки по рублёвым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях поднял и «Тинькофф Банк», при этом условия кредитования организация не изменила.

Ряд банков — «Росбанк», «Райффайзенбанк» — начали повышать ставки по жилищным кредитам ещё до решения ЦБ по ключевой ставке. Изменения по ипотеке планировал и «Зенит».

В то же время ВТБ сразу после решения Центробанка решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. В «Почта Банке» также пока не собираются существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В банке «Хоум Кредит» полагают, что на фоне такого решения регулятора в ближайшее время финансовые организации займут выжидательную позицию. Аналогичное мнение высказали и в «ОТП Банке».

Сбербанк не стал комментировать условия по продуктам до их вступления в силу. Ранее там отмечали, что внимательно следят за всем происходящим, а их текущая ставка по ипотеке отражает рыночную ситуацию.

К слову, председатель «Деловой России» Алексей Репик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос введения ипотечных каникул для всех физлиц до 30 сентября на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанного с ним карантина.

Для поддержания платёжеспособного спроса со стороны граждан … предусмотреть каникулы (grace-период) по ипотечным платежам физических лиц до 30.09.2020 в случае, если объект недвижимого имущества является единственным жилым помещением, находящимся в собственности плательщика, — написал глава объединения российскому лидеру.

Стоит напомнить, что курс рубля по отношению к доллару за последние две недели снизился на 20% на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти. При этом Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, в то же время отказавшись от намерения её дальнейшего снижения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки на одном из следующих заседаний.

Худшее, конечно, впереди!

По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, в текущей ситуации рост ипотечных ставок является абсолютно здоровой реакцией на падение курса рубля и, главное, ожидания повышения ключевой ставки Банка России.

Пока в пятницу Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 6%. Однако часть участников рынка полагают, что худшее у нефти и рубля ещё впереди. И ставка может быть значительно повышена, как в 2014 году. Вместе с тем все активы в России, включая недвижимость, зависят от цен на нефть. Акции реагируют мгновенно. Недвижимость с некоторым лагом. Долларовые цены на жильё скоро пойдут вниз. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

По его словам, при отсутствии новых внешних стрессов на конец 2020 года доллар США будет торговаться в диапазоне 65–70 рублей. Спрос на ипотечные кредиты будет снижаться. Доходы населения на фоне роста будут сокращаться, и спрос упадёт естественным путём.

В сложившейся ситуации люди будут искать баланс между страхом инфляции, следовательно (потерь накопленных сбережений) и риском попасть в долговую ипотечную кабалу при общем снижении доходов. Эти два процесса будут уравновешивать друг друга. Поэтому ситуация может остаться стабильной. Про государство сложно говорить, так как уже в ближайшее время настанет бюджетный дефицит и, по всей видимости, стимулирование ипотеки будет не самым главным при выполнении повышенных социальных обязательств. Нынешняя ситуация чревата замедлением экономики и обострением финансовых рисков практически во всех сегментах экономики. Денис Домащенко завлабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Г.В. Плеханова завлабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Г.В. Плеханова

По мнению Домащенко, страх инфляции будет подталкивать к покупкам жилья, риск долговых проблем, наоборот, будет сдерживать активность на ипотечном рынке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ взял паузу

Банки повышают ипотечные ставки из-за роста курса рубля по отношению к доллару — это увеличивает банковские риски, особенно в кредитных продуктах, которые выдаются на долгий период, объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Также на рост ставок повлияло ожидание банков, что Центробанк России поднимет ключевую ставку на заседании в прошедшую пятницу (как это было в аналогичных ситуациях ранее, например в декабре 2014 года). Однако ЦБ РФ взял паузу в вопросе повышения или снижения ставки, чтобы иметь возможность более тщательно оценить состояние экономики и финансовой стабильности. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Как объясняет Деев, повышением ипотечной ставки банки также отреагировали на ажиотажный спрос на недвижимость у населения (на фоне падения рубля количество сделок по приобретению жилья выросло на 10–50%, о чём заявляют застройщики. — News.ru). Увеличилась и нагрузка в банках по оформлению ипотечных кредитов.

В дальнейшем, по его мнению, стоит ожидать, что повышение ставок коснётся большинства российских банков, ставки будут расти и в других продуктах — автокредитах и потребительских кредитах.

Прошлый опыт

Опыт предыдущих кризисов (1998, 2008 и 2014-2015 годов) показал, что на трудности в экономике рынок жилья реагирует снижением цен, сокращением продаж и периодами стагнации от года до нескольких лет, говорит заведующая кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина. При этом, по её словам, в первые месяцы возможен кратковременный рост цен. Однако, отмечает эксперт, он носит скорее «демонстративный» характер — инвесторы и девелоперы повышают цены, но реальных сделок по новым ценам заключается очень мало.

Что касается ипотеки, то, с одной стороны, краткосрочное повышение стоимости недвижимости является свидетельством оживления рынка; но в условиях снижения курса рубля после подъёма спроса можно ожидать значительно более длительного снижения цен и замедления развития рынка жилья. Всё будет зависеть от динамики ключевой ставки и соответствующей динамики ипотечных ставок. Елена Иванкина заведующий кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) заведующий кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ)

По её словам, коронавирусная инфекция уже сейчас приводит к сокращению числа просмотров новостроек и может вызвать снижение спроса на жильё. Происходит замедление темпов развития рынка недвижимости. Эксперты надеются, что оно будет краткосрочным — «на несколько месяцев».