Банки могут начать вводить ограничения на короткие потребительские займы без залога, поскольку неспособны адекватно и уверенно проверить клиентскую платёжеспособность. По прогнозам экономистов, в ближайшем будущем также заметно начнут сужаться и сегменты линеек кредитных карт и POS-кредитования.

В настоящее время такие ограничения по залогам установил лишь Кредит Европа Банк (Россия) (группа FIBA). Данное международное кредитное учреждение приостановило выдачу кредитов наличными по причине якобы низкой востребованности в нынешней экономической ситуации.

Хотя такие ограничения захотят в ближайшие недели ввести и многие другие банковские структуры, предупреждают специалисты.

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе АО «Кредит Европа Банк (Россия)», «случаи отказа в предоставлении карты

связаны со стандартной процедурой оценки банком кредитоспособности потенциального заёмщика или с отсутствием необходимых документов для выдачи кредита».

В целом кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка, — объяснил представитель международного банка.

Банки боятся выдавать беззалоговые кредиты наличными, и этот страх экономически обоснован, полагает консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф и эксперт Национального центра финансовой грамотности Ксения Дворядкина.

Неплатёжеспособность клиентов приведёт к кризису в банковской сфере. Банки не только не смогут заработать, но и потеряют деньги, которые им доверили вкладчики, таким образом ставя под удар репутацию банка. Сегодня реально оценить, насколько будет платёжеспособен потенциальный заёмщик, невозможно из-за непредсказуемости экономической ситуации. Ксения Дворядкина эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности госпроекта Вашифинансы.рф эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности госпроекта Вашифинансы.рф

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

При сохранении такой ситуации в ближайшие два-три месяца вряд ли стоит ожидать какого-либо принципиального дополнительного ужесточения кредитной политики в розничном кредитовании, отмечает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По его словам, для повышения доходности потребительского кредитования у банков есть традиционные и уже проверенные механизмы, например, в виде продажи дополнительных услуг и сервисов: страховки, юридическое сопровождение и т. п.

Банки стараются выдавать сегодня кредиты наименее рискованным заёмщикам с хорошей кредитной историей и стабильными доходами, подчёркивает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Не исключено, что подобные изменения коснутся и других сегментов кредитования, например МСБ, добавляет он.

Если клиенты не смогут возвращать взятые кредиты, то банки не смогут выполнять свои обязательства перед заёмщиками и кредиторами. На этом фоне следует и далее ожидать введения или ужесточения каких-то ограничений в отношении банковских продуктов, относящихся в кризисные периоды к разряду высокорискованных. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Очевидно, что в текущей ситуации банкам крайне сложно оценить уровень ожидаемых потерь в потребкредитовании, в связи с чем их кредитная политика и стала более консервативной, указывает Лопатин.

В то же время надо понимать, что потребительские залоговые кредиты на протяжении всей истории банковского сектора в России всё-таки не пользовались сколько-нибудь значительным спросом со стороны населения — будь то стабильная экономическая ситуация или кризисные 2009-й и 2014 годы, напоминает глава БКИ «Эквифакс».

Их доля в общем числе выданных потребительских кредитов составляла всегда менее 1%. С учётом столь низкой популярности данного вида кредитов у потребителей вряд ли стоит говорить о том, что в настоящее время кредиторы вернутся к подобному виду кредитования. Олег Лагуткин гендиректор БКИ «Эквифакс» гендиректор БКИ «Эквифакс»

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Кроме того, отмечает он, риск по таким кредитам практически не отличался от риска по привычным потребительским кредитам.

Скорее всего, возврат к подобным видам банковского кредитования если и произойдёт, то будет являться нишевым и не получит массового распространения, так как даже крупнейшие кредиторы страны прекратили подобное кредитование уже несколько лет назад, замечает Олег Лагуткин.

К настоящему же времени многие банки смогли скорректировать свою кредитную политику и вполне могут работать с накопленной базой зарплатных клиентов, проверка которых является более понятной и прозрачной.

Сейчас, когда доходы россиян стремительно падают, а возможность обслуживать кредиты для многих становится всё более призрачной, банки вынуждены менять свои системы рисков при оценке платёжеспособности клиента.

Обратимся к статистике. Ещё недели две назад Центробанк опубликовал следующие цифры: 11% заёмщиков уже тогда заявили, что полностью потеряли свой доход и, соответственно, кредиты обслуживать не смогут. Ещё 10% сообщили о снижении доходов на 50%, а 14% отметили, что их доходы упали более чем на треть.

То есть доля «проблемных» заёмщиков, по которым можно ожидать появления просроченной, а то и безнадёжной задолженности, составляла ещё две недели назад целых 35%.