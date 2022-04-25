Банки спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 15%

Центробанк может снизить ключевую ставку до 15%, считают эксперты, опрошенные «Известиями». Такое решение регулятор может принять на ближайшем заседании 29 апреля ввиду замедления недельной инфляции до 0,2%, стабилизации курса доллара на уровне ниже 80 рублей, а также замедления роста потребительских цен.
По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, дальнейшее
Кроме того, снижению ключевой ставки благоволит укрепление курса рубля. Так, по данным Центробанка, 22 апреля доллар опустился до 74,99 рубля, а евро — до 81,22.
21 апреля глава ВТБ Андрей Костин также заявлял, что ЦБ 29 апреля может снизить ключевую ставку до 15%. По его словам, к концу 2022 года регулятор может опустить ключевую ставку до 12–13%, при этом к концу года также вырастет инфляция и укрепится рубль. Однако, согласно его информации, эксперты ВТБ ожидают роста инфляции в годовом выражении до 22%