Банки спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 15%

Центробанк может снизить ключевую ставку до 15%, считают эксперты, опрошенные «Известиями». Такое решение регулятор может принять на ближайшем заседании 29 апреля ввиду замедления недельной инфляции до 0,2%, стабилизации курса доллара на уровне ниже 80 рублей, а также замедления роста потребительских цен.

По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, дальнейшее снижение ключевой ставки возможно из-за замедления темпов инфляции в последние дни. Так, по данным Росстата, к 15 апреля еженедельная инфляция сократилась до 0,2%, хотя в конце марта прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) превышал 1%. Эксперт уточнил, что также с начала апреля замедлились темпы роста потребительских цен. Помимо этого, ЦБ сообщал и о значительном снижении инфляционных ожиданий населения с 18,3% в марте до 12,5% в апреле.

Кроме того, снижению ключевой ставки благоволит укрепление курса рубля. Так, по данным Центробанка, 22 апреля доллар опустился до 74,99 рубля, а евро — до 81,22.

21 апреля глава ВТБ Андрей Костин также заявлял, что ЦБ 29 апреля может снизить ключевую ставку до 15%. По его словам, к концу 2022 года регулятор может опустить ключевую ставку до 12–13%, при этом к концу года также вырастет инфляция и укрепится рубль. Однако, согласно его информации, эксперты ВТБ ожидают роста инфляции в годовом выражении до 22%