Банки спрогнозировали рост экономики РФ на 3%

ВВП России в текущем году покажет максимальный рост с 2012 года и составит 3%. Это можно было бы причислить к увеличению темпов экономики не ниже среднемировых, если бы не падение ВВП в прошлом году на 3%, пишут «Известия» со ссылкой на ведущих банковских аналитиков.
После прошлогоднего падения ВВП сегодняшний рост темпов экономики можно
Росту ВВП будут способствовать устойчивое снижение числа заболевших коронавирусом, вакцинация, рост потребления и инвестиций. По прогнозам отдельных экспертов, нефть марки Brent останется в этом году на уровне выше $60.
ОПЕК+ на фоне восстановления спроса на нефть может смягчить ограничения, и Россия постепенно нарастит добычу нефти, увеличит её экспорт и повысит приток валютной выручки в страну.
Аналитики предрекают, что текущий год будет более спокойным для рубля и составит 75 к доллару и 90 к евро в среднем.
Как сообщалось ранее, курс доллара к российской валюте на утренних торгах Московской Биржи в среду, 5 мая, снижается на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, он опустился до отметки 74,73 рубля за доллар.