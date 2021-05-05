Банки спрогнозировали рост экономики РФ на 3%

https://static.news.ru/photo/b0c24c5c-adf8-11eb-aa67-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

ВВП России в текущем году покажет максимальный рост с 2012 года и составит 3%. Это можно было бы причислить к увеличению темпов экономики не ниже среднемировых, если бы не падение ВВП в прошлом году на 3%, пишут «Известия» со ссылкой на ведущих банковских аналитиков.

После прошлогоднего падения ВВП сегодняшний рост темпов экономики можно назвать лишь восстановительным. Максимальный рост экономики предрекает ВТБ — до 3,7%, минимальный — «Открытие» и Совкомбанк — 2,8%. Аналитики предрекают, что темпы роста экономики будут более сдержанными на фоне более высокого уровня восстановления, чем в 2020 году, более медленной динамики восстановления добычи нефти и существенного изменения прогноза годовой инфляции по продовольственным товарам до 6,4%.

Росту ВВП будут способствовать устойчивое снижение числа заболевших коронавирусом, вакцинация, рост потребления и инвестиций. По прогнозам отдельных экспертов, нефть марки Brent останется в этом году на уровне выше $60.

ОПЕК+ на фоне восстановления спроса на нефть может смягчить ограничения, и Россия постепенно нарастит добычу нефти, увеличит её экспорт и повысит приток валютной выручки в страну.

Аналитики предрекают, что текущий год будет более спокойным для рубля и составит 75 к доллару и 90 к евро в среднем.

Как сообщалось ранее, курс доллара к российской валюте на утренних торгах Московской Биржи в среду, 5 мая, снижается на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, он опустился до отметки 74,73 рубля за доллар.