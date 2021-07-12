Банки сообщили о росте задолженностей россиян по кредитным картам

Количество просроченных ссуд по кредитным картам среди россиян достигло максимума за три года. Это связано как с общей спецификой продукта, так и с тем, что в период кризиса россияне стремятся выполнять обязательства в первую очередь по залоговым кредитам, допуская просрочки по необеспеченным ссудам. Об этом пишет «Коммерсант».

Рост количества просроченных ссуд в сегменте кредитных карт достиг максимума с 2019 года — 2,6 млн по итогам августа: с начала года прирост числа просроченных карт составил 200 тысяч. Эксперты отмечают, что в период финансовых трудностей кредитка становится инструментом покрытия ежедневных расходов, что ведёт к просрочкам платежей. Согласно опросу, проведённому финансовым маркетплейсом «Юником24», в случае возникновения трудностей 45% россиян готовы допустить просрочки в первую очередь по кредитным картам.

Отмечается, что срок действия кредитных карт довольно велик и составляет около пяти лет: банкам рекомендуется дождаться, когда платёжеспособность клиента восстановится и он сможет вернуться в предложенный ему график платежей. В то же время наличие и потребительского кредита, и кредитной карты повышает риск дефолта для клиента.

Ранее сообщалось, что российские банки выдали в июле этого года 1,3 млн кредитных карт, что на 4% больше, чем в июне и на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие россияне получили в общей сложности 8,3 млн кредитных карт. Этот показатель оказался на 34% выше, чем за семь месяцев 2020 года. Активному же росту выдач кредиток препятствует политика Центробанка, направленная на охлаждение необеспеченных денежных ссуд, а также рост ключевой ставки.