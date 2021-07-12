Банки снизили стоимость потребительских кредитов до пандемийного уровня

Реальная стоимость потребительских кредитов по итогам августа снизилась до минимума с конца 2019 года. Она составляет 14,48%, сообщает РИА Новости.

Это привело к увеличению количества выданных кредитов до максимального с указанного периода уровня и составило 1,25 млн ссуд, что больше июльского показателя на 11%. Сумма выдач также выросла на 6,7% до 372,8 млрд рублей. Полная стоимость потребительского кредита уменьшилась до 14,48% с 14,54% по итогам прошлого месяца.

Рост объёмов потребительского кредитования может быть связан как с активностью самих банков, так и ростом спроса среди потребителей, которые решили воспользоваться кредитами по низким ставкам. Несмотря на это, средний размер потребительского кредита в августе снизился до 298,5 тысячи рублей, на 3,8%. Уменьшился и срок кредитования на два месяца, составив 32 месяца, или 2 года и 8 месяцев.

Такая динамика является реакцией банков на внешнюю среду с последовавшим изменением кредитных политик. В условиях стабильного уровня доходов кредитор теперь вынужден формировать менее рисковые предложения.

Ранее сообщалось, что рекордная закредитованность россиян вызвала рост банкротств среди физических лиц. Минэкономразвития при сложившейся негативной тенденции приняло решение списать россиянам 1,6 млрд рублей.