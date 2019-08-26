https://static.news.ru/photo/1cc29060-c7f0-11e9-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банкиры придумали новый способ борьбы с мошенниками, ворующими деньги с пластиковых карт россиян. В финансовых организациях предлагают блокировать карты в случае совершения подозрительных операций.

Блокировать средства на счёте будет не банк пострадавшего, а тот, где открыт счёт у злоумышленников. В случае подтверждения операции отправителем банк должен незамедлительно разблокировать карту. Если же банк не получит подтверждения, то заморозка счёта продлится два дня. В случае если пострадавший успел обратиться в полицию и представить доказательства, блокировка увеличится до 30 дней. Эти и другие предложения планируется обсудить 27 августа на заседании комитета по информационной безопасности в Ассоциации банков России (АБР). При этом пока открытым остаётся вопрос о том, какие будут критерии подозрительности транзакций.

По данным еженедельного журнала « Профиль », за прошлый год мошенникам удалось украсть с карт россиян 1,38 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом ранее. Увеличилась и сумма средней потери почти на 10% — с 3030 рублей до 3320.

Ранее, как писал News.ru, банки предупредили россиян о новых видах мошенничества. Преступники при попытке похитить деньги с банковских карт начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ. После этого они рекомендуют сделать перевод средств на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании.