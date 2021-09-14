Банки России расширили возможность уходить в минус по картам с овердрафтом. Таким образом, россияне смогут потратить больше денег, чем у них есть на счёте в кредитной организации. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

В августе средний лимит овердрафта достиг максимума за три года — 48,9 тысячи рублей. За отчётный месяц показатель вырос ещё на 18,7%. Кроме того, в августе банки одобрили 21,9 тысячи карт с возможностью «уходить в минус». Их общий лимит превысил один млрд рублей, что на 17,5% больше, нежели в июле.

Эксперты отмечают, что рынок овердрафтных карт из стадии спада в прошлом году перешёл в фазу восстановления. Операционная среда улучшилась, поэтому кредиторы смогли ослабить риск политики в отношении такого продукта. При этом специалисты отмечают, что карты с возможностью «ухода в минус» не являются полным аналогом «кредиток» — в данном случае у банков меньше рисков.

Руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея отметил, что экономика восстанавливается после пандемии. Он уточнил, что это поддерживает интерес россиян к овердрафтным картам, так как у многих появилась уверенность в возможности погасить долг по ним.

Тем не менее управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин добавил, что россияне не так часто пользуются подобными продуктами. Дело в том, что в таких картах отсутствует льготный период, поэтому обслуживание кредитов по ним обходится дороже.

Ранее глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер заявил, что существующий в настоящее время размер межбанковских комиссий за приём карт к оплате является оптимальным для РФ и выполняет важную функцию баланса между участниками платёжного рынка.