Банки России расширили возможность уходить в минус по картам с овердрафтом. Таким образом, россияне смогут потратить больше денег, чем у них есть на счёте в кредитной организации. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
В августе средний лимит овердрафта
Эксперты отмечают, что рынок овердрафтных карт из стадии спада в прошлом году перешёл в фазу восстановления. Операционная среда улучшилась, поэтому кредиторы смогли ослабить риск политики в отношении такого продукта. При этом специалисты отмечают, что карты с возможностью «ухода в минус» не являются полным аналогом «кредиток» — в данном случае у банков меньше рисков.
Руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея отметил, что экономика восстанавливается после пандемии. Он уточнил, что это поддерживает интерес россиян к овердрафтным картам, так как у многих появилась уверенность в возможности погасить долг по ним.
Тем не менее управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин добавил, что россияне не так часто пользуются подобными продуктами. Дело в том, что в таких картах отсутствует льготный период, поэтому обслуживание кредитов по ним обходится дороже.
Ранее глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер заявил, что существующий в настоящее время размер межбанковских комиссий за приём карт к оплате является оптимальным для РФ и выполняет важную функцию баланса между участниками платёжного рынка.