Банки России могут ограничить выдачу онлайн-кредитов из-за мошенников Аналитик Иванинский допустил, что банки России усложнят выдачу онлайн-кредитов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При массовых отменах кредитов из-за мошенничества российским банкам придется ужесточить процедуру дистанционного оформления займов и других финансовых продуктов, заявил НСН аналитик Илья Иванинский. При этом, по его мнению, пока преждевременно говорить об этом.

Можно точно сказать, что удаленное оформление кредитов, депозитов, карт и так далее — это основа банковского бизнеса сейчас. И любые ограничения могут осложнить деятельность банков, клиенты тоже привыкли решать все вопросы за одну секунду онлайн, — предупредил Иванинский.

Он отметил, что банки обладают высокой гибкостью и способны быстро адаптировать свои бизнес-процессы под новые регуляторные требования. По его словам, финансовые учреждения оперативно перестроятся под любые вводимые ограничения.

Верховный суд РФ ранее постановил признать ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Злоумышленники переподключили телефонный номер жертвы и взяли от ее имени кредит на 265,5 тысячи рублей.