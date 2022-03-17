Банки России заявили о многомиллиардных убытках из-за резкого роста ставок

Подъём ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на 200 млрд рублей из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов, считают в Ассоциации банков России (АБР). Для их снижения банки попросили обнулить обязательные страховые взносы по вкладам, пишет РБК.

В АБР пояснили , что 60% всего объёма кредитов, выданных банками, имеют фиксированные ставки на уровне 11% годовых, и после роста ключевой ставки игроки не могут их пересмотреть. Новые же кредиты по высоким ставкам банки выдавать не могут, к тому же клиенты начинают использовать право на кредитные каникулы или реструктуризацию. Банки также лишаются доходов от операций с ценными бумагами, трансграничных переводов и обмена валюты.

Одновременно с этим банки вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%: в некоторых банках средства под повышенный процент переложили до 90% клиентов, открывших вклады в начале этого года. С учётом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки банков могут достигать 210 млрд рублей.

Правительство и ЦБ уже прорабатывают варианты законодательной возможности реструктуризации долга. Участники рынка предлагают полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, что позволит сэкономить более 200 млрд рублей «для накопления буфера капитала на покрытие потерь».

С другой стороны, аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отмечает, что при обнулении страховых взносов в Фонде обязательного страхования может возникнуть недостаток средств, и его придётся пополнять за счёт бюджета или кредитов Банка России. Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов также считает, что фонд должен быть устойчив и пополняться взносами действующих банков, чтобы избежать критической зависимости Агентства страхования вкладов от Банка России.

Ранее правительство РФ утвердило параметры и размеры займов, при которых граждане и предприниматели могут обратиться за «кредитными каникулами». Теперь для потребительских кредитов физических лиц установлен лимит в 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт порог составляет 100 тысяч и для автокредитов — 700 тысяч рублей. Граждане смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии, что доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.