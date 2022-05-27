Банки РФ снизят ставки по кредитам и вкладам вслед за ключевой ставкой Российские банки снизят ставки по кредитам и вкладам вслед за ключевой ставкой ЦБ

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские банки готовятся к снижению ставки по ипотечным кредитам и вкладам. Такое решение они приняли после того, как Центробанк снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Об этом РИА Новости рассказали в кредитных организациях.

Банк «Открытие» <...>, отреагировав на решение Банка России о снижении ключевой ставки, улучшил условия по кредитам наличными. Клиенты уже могут оформить кредит <...> по ставке от 7,5% годовых, — рассказали в пресс-службе банка.

Там также добавили, что в ближайшее время предполагается откорректировать «условия ценовых условий по классическим продуктам».

На 1–3 процентных пункта предполагает снизить ставки Абсолют-банк: в понедельник — по кредитам и ипотеке, во вторник — по вкладам. Об этом рассказал заместитель председателя правления организации Антон Павлов. Также в ближайшее время намерены снизить ставки Азиатско-Тихоокеанский банк и Почта Банк.

Также в планах снижение ставки по кредитной и депозитной линейкам в банке «Ренессанс-Кредит», ПСБ, банке «Зенит». Все изменения — в пределах 1–3 процентных пунктов.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк сразу же начнёт снижать ставки по своим продуктам вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ. С 30 мая ВТБ снизит ставки по программам ипотеки на 3%, в результате минимальная ставка составит 10,9% годовых.

Ранее Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 27 мая она составит 11%. Решение было принято на внеплановом заседании. Эксперты связывают это с «экстраординарным» укреплением рубля, которое невыгодно ни российским экспортёрам, ни бюджету страны. Помимо роста курсов доллара и евро можно ждать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитам — доходность вкладов упадёт, зато кредиты станут доступнее.