Банки РФ предложили ввести аналог ОСАГО для ипотечных заёмщиков

https://static.news.ru/photo/008796b4-99a2-11ea-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Банки России не поддержали предлагаемую ЦБ РФ идею страхования рисков при оформлении ипотечных кредитов и попросили ввести государственное регулирование тарифов по аналогии с ОСАГО. Об этом говорится в письме Ассоциации банков РФ (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову. Обращение одобрили представители 37 финансовых организаций.

Кроме того, в АБР боятся, что реализация концепции ЦБ может привести к монополизации на банковском и страховом рынках, а также к необходимости серьёзных изменений в законодательстве. При этом полная стоимость кредита не ожидается, пишет РИА Новости.

Повышение транспарентности банковских тарифов и снижение мотивации к навязыванию заёмщику страховых продуктов можно обеспечить за счёт увеличения гибкости банковских тарифов, — говорится в документе.

Банк России ожидает в ближнесрочной перспективе дальнейшего повышения показателя годовой инфляции, который в апреле составил 3,1%.

В регуляторе связывают ускорение роста цен с повышенным спросом на предметы первой необходимости и продукты питания в условиях введённых в регионах России санитарных ограничений. При неизбежном падении спроса инфляция должна замедлиться.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России снизились ставки по ипотечным кредитам до показателей середины февраля. В 15 ведущих банках деньги на новостройки готовы давать в среднем под 8,59% годовых, а на готовое жильё — под 8,86%.