Банки РФ предложили ввести аналог ОСАГО для ипотечных заёмщиков

Банки России не поддержали предлагаемую ЦБ РФ идею страхования рисков при оформлении ипотечных кредитов и попросили ввести государственное регулирование тарифов по аналогии с ОСАГО. Об этом говорится в письме Ассоциации банков РФ (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову. Обращение одобрили представители 37 финансовых организаций.
Кроме того, в АБР боятся, что реализация концепции ЦБ может привести к монополизации на банковском и страховом рынках, а также к необходимости серьёзных изменений в законодательстве. При этом полная стоимость кредита не ожидается,
Повышение транспарентности банковских тарифов и снижение мотивации к навязыванию заёмщику страховых продуктов можно обеспечить за счёт увеличения гибкости банковских тарифов, — говорится в документе.
Банк России ожидает в ближнесрочной перспективе дальнейшего повышения показателя годовой инфляции, который в апреле составил 3,1%.
В регуляторе связывают ускорение роста цен с повышенным спросом на предметы первой необходимости и продукты питания в условиях введённых в регионах России санитарных ограничений. При неизбежном падении спроса инфляция должна замедлиться.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России снизились ставки по ипотечным кредитам до показателей середины февраля. В 15 ведущих банках деньги на новостройки готовы давать в среднем под 8,59% годовых, а на готовое жильё — под 8,86%.
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