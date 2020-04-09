Банки РФ могут получить льготы по страховым взносам

https://static.news.ru/photo/f707f79e-7a4a-11ea-9b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки могут рассчитывать на послабления по взносам в фонд страхования вкладов, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Будут послабления по перечислению в систему страхования для банков, особенно тех, кто попал под предписание — они в разы больше перечисляют <...>. Такие предложения мне озвучивали, просили, чтобы снизили перечисления в непростой период, — приводит слова парламентария «Интерфакс».

Сейчас базовая ставка в фонд страхования вкладов (0,15%), а также дополнительная (50% базовой ставки) и повышенная дополнительная (500% базовой ставки) находятся на максимально допустимом законодательством уровне.

Банк России рекомендовал реструктурировать займы россиян выше лимитов, установленных в законе о кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. Он отметил, что многие крупные банки запустили собственные эффективные программы реструктуризации.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке.