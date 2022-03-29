Банки РФ готовятся к обязательному подключению к СБПэй

Российские банки активно готовятся к внедрению приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Предполагается, что оно сможет стать альтернативой сервисам ApplePay и GooglePay, которые из-за санкций стали недоступны для россиян. Большинство банков готово запустить возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля — дня, когда, согласно указанию регулятора, использование приложения становится обязательным для банков - участников СБП. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платёжных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов, — сообщили в пресс-службе учреждения.

В Почта Банке рассказали, что завершают последние приготовления и в ближайшее время подключатся к сервису. Там также напомнили, что большинство клиентов могут делать покупки через СПБ в приложениях своих банков.

В ближайшее время сервис также готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», МТС Банк, банк ДОМ.РФ и Промсвязьбанк. Ряд участников системы уже внедрил этот сервис — среди них банк «Русский Стандарт» и Экспобанк.

Сейчас основным сценарием оплаты через СБПэй является QR-код. Ведутся работы над тем, чтобы клиенты могли производить оплату просто приложив смартфон к терминалу, с помощью NFC.

Также россиянам доступен сервис бесконтактной оплаты MirPay от платёжной системы «Мир».

Ранее Центральный банк России предложил повысить максимальный размер одного перевода в Системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 млн рублей. По словам финансистов, такое решение позволит россиянам совершать мгновенные переводы, а также оплачивать покупки на более крупные суммы.

Совершать операции по новому лимиту можно будет с 1 мая 2022 года.