Банки резко подняли стоимость обслуживания кредитных карт

В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России достигла пятилетнего максимума: с июньского минимума в 24,2% показатель поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе. Банки повышают ставки именно по кредиткам, поскольку это менее заметно для заёмщиков, пишет РБК.

В первую неделю сентября полная стоимость кредитов (ПСК) в сегменте кредитных карт достигла 30% годовых. Стоимость заимствований по кредиткам начала расти с середины лета: с июньского минимума в 24,2% показатель поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе. Об этом свидетельствует статистика бюро кредитных историй «Эквифакс». Глава бюро Олег Лагуткин отмечает, что это происходит впервые с 2016 года и наблюдается исключительно в сегменте кредитных карт. По его словам, банки пользуются тем, что заёмщик практически не обращает внимания на рост стоимости кредита, рассчитывая погасить его в течение льготного периода.

Представитель Объединённого кредитного бюро полагает, что рост ПСК связан с последними решениями ЦБ по повышению ключевой ставки: по его данным, в августе ПСК по кредиткам достигла максимальной за 14 месяцев ставки в 25,8% годовых. О связи роста с увеличением ключевой ставки Банка России говорят и другие эксперты.

Как пояснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, банки стараются оставить уровень ставок комфортным для потребителей, компенсируя это ростом стоимости дополнительных услуг. К тому же кредитные карты считаются наиболее рискованным продуктом в банковской рознице, и на увеличение ПСК могло повлиять не только ужесточение рисков, но и общий рост закредитованности населения на фоне медленного роста доходов.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин полагает, что повышенный летний спрос на кредиты мог привести к росту выдач займов гражданам с высокой долговой нагрузкой, а увеличение стоимости заимствований по кредиткам может быть связано с недавним повышением надбавок по беззалоговым ссудам, включая кредитные карты. По мнению экспертов, до конца года рост ПСК по кредитным картам продолжится и составит 30–35% годовых, однако в дальнейшем эти колебания будут умеренными. Директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков связывает это с изменением спроса клиентов и ростом ставок на привлечение средств для банков.

Ранее сообщалось, что количество просроченных ссуд по кредитным картам среди россиян достигло максимума за три года. Это связано как с общей спецификой продукта, так и с тем, что в период кризиса россияне стремятся выполнять обязательства в первую очередь по залоговым кредитам, допуская просрочки по необеспеченным ссудам.