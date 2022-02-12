Банки раскритиковали проект ЦБ по борьбе с мошенниками

Банки раскритиковали предложенный ЦБ законопроект по борьбе с мошенниками. Регулятор призвал усложнить процедуру проведения операций для проверки на предмет мошенничества, сообщают «Известия».

Предложение состоит в том, чтобы не только банк плательщика, но и банк получателя проверял переводы на признаки мошенничества, и чтобы последний мог ограничивать дистанционный доступ к счёту. Сомнительный перевод может быть дважды приостановлен банком, несколько раз согласован с клиентом и задержан на два дня. Также оговаривается возможность безусловного возврата всей украденной суммы, если банк не учёл информацию Банка России о попытках перевода без согласия клиента.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, предложенные Центробанком меры вызывают вопросы не только о возможности их исполнения, но и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту. При этом вся ответственность перекладывается на банк — получатель платежа. К тому же, такой механизм приведёт к неудовлетворённости потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям.

В пресс-службе Центробанка отметили, что меры противодействия мошенническим переводам и изменение механизма возврата краденой суммы обсуждались с участниками рынка. На данный момент законопроект дорабатывается.

Ранее сообщалось, что телефонные злоумышленники стали чаще просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищённый» счёт в ЦБ. При этом в самой кредитной организации отметили, что такого счёта не существует.