Банки раскритиковали проект ЦБ по борьбе с мошенниками

Банки раскритиковали предложенный ЦБ законопроект по борьбе с мошенниками. Регулятор призвал усложнить процедуру проведения операций для проверки на предмет мошенничества, сообщают «Известия».
Предложение
По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, предложенные Центробанком меры вызывают вопросы не только о возможности их исполнения, но и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту. При этом вся ответственность перекладывается на банк — получатель платежа. К тому же, такой механизм приведёт к неудовлетворённости потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям.
В пресс-службе Центробанка отметили, что меры противодействия мошенническим переводам и изменение механизма возврата краденой суммы обсуждались с участниками рынка. На данный момент законопроект дорабатывается.
Ранее сообщалось, что телефонные злоумышленники стали чаще просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищённый» счёт в ЦБ. При этом в самой кредитной организации отметили, что такого счёта не существует.