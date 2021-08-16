Банки раскритиковали ЦБ за методику новой клиентской оценки

Национальный совет финансового рынка (НСФР) остался неудовлетворён проектом Центробанка РФ по новой методике оценки клиентов. В организации сочли его недоработанным, сообщает издание «Известия» со ссылкой на комментарий НСФР.

Отмечается, что среди ключевых замечаний — отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени риска проведения клиентами кредитных организаций для отнесения их к "красной", "жёлтой" или "зелёной" зоне по «антиотмывочному» закону. ЦБ разослал участникам рынка проект закона в конце июля.

В документе подчёркивается , что в такого рода оценках скрывается определённый уровень коррупциогенных рисков. Подобного рода попустительство будет в дальнейшем мешать объективной оценке клиентов, cочли в НСФР.

Отдельным пунктом претензий выступило невключение в проект некредитных финансовых организаций. В частности, речь идёт о страховых компаниях. В Совете также указали на нарушение новой оценки принципов построения банковского надзора, а также на дальнейшее провоцирование конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что мошенники в России смогут легально брать кредиты. Легальная лазейка стала возможной благодаря правовой коллизии в законодательстве РФ, а также в действующих положениях Центробанка. Так, поиск кредитной истории клиентов будет осуществляться исключительно по паспорту.