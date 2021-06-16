16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Банки предупредили россиян об удорожании кредитов

01:24, 17 июня 2021
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ставки по кредитам в ближайшее время вырастут на 0,3–1 п.п. Об этом сообщают представители кредитных организаций, пишут «Известия».

Удорожание кредитных продуктов в ближайшее время станет неизбежным. Причина — повышение Центробанком ключевых показателей. Поэтому ставки на рынке вырастут в диапазоне 0,5–1 п.п., на депозиты — на 0,2–0,3 п.п.

Частные банки подтвердили повышение ставок в ближайшее время. Многие прогнозируют увеличение стоимости кредитных продуктов на 0,3–0,5 п.п. в скором времени.

Рост ставок по кредитам будет пропорциональным повышению ключевой ставки. Это произойдёт не одномоментно, а растянется на несколько недель.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении требований к выдающим потребительские кредиты банкам.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео