Банки предупредили россиян об удорожании кредитов

https://static.news.ru/photo/8a830ba2-cef1-11eb-b84c-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ставки по кредитам в ближайшее время вырастут на 0,3–1 п.п. Об этом сообщают представители кредитных организаций, пишут «Известия».

Удорожание кредитных продуктов в ближайшее время станет неизбежным. Причина — повышение Центробанком ключевых показателей. Поэтому ставки на рынке вырастут в диапазоне 0,5–1 п.п., на депозиты — на 0,2–0,3 п.п.

Частные банки подтвердили повышение ставок в ближайшее время. Многие прогнозируют увеличение стоимости кредитных продуктов на 0,3–0,5 п.п. в скором времени.

Рост ставок по кредитам будет пропорциональным повышению ключевой ставки. Это произойдёт не одномоментно, а растянется на несколько недель.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении требований к выдающим потребительские кредиты банкам.