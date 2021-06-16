Банки предупредили россиян об удорожании кредитов

Ставки по кредитам в ближайшее время вырастут на 0,3–1 п.п. Об этом сообщают представители кредитных организаций, пишут «Известия».
Удорожание кредитных продуктов в ближайшее время
Частные банки подтвердили повышение ставок в ближайшее время. Многие прогнозируют увеличение стоимости кредитных продуктов на 0,3–0,5 п.п. в скором времени.
Рост ставок по кредитам будет пропорциональным повышению ключевой ставки. Это произойдёт не одномоментно, а растянется на несколько недель.
Как сообщалось ранее, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении требований к выдающим потребительские кредиты банкам.