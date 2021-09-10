Банки предупредили о подорожании автокредитов

Ставки на автокредиты к концу года могут вырасти на 1,5%. Часть банкиров ждут рост ставок на 0,7–1,5 п. п. в четвёртом квартале, сообщает «РГ».

Другие финансовые организации прогнозируют рост ставок на 1 п. п. к концу года. Удорожание автокредитов объясняется увеличением ключевой ставки Центробанка, а также дефицитом новых машин. Ещё одна причина — запуск производителями специальных совместных программ с банками.

В первом полугодии текущего года количество выданных автокредитов увеличилось более, чем на треть, а их объём — на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года портфель автоссуд врастет на 17–18%. В первые шесть месяцев этого года банки выдали 516,7 тысячи автокредитов на 543,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что воспользоваться государственной программой льготного автокредитования в случае её возобновления хотели лишь 12% россиян. Так, 29% намерены купить иномарку зарубежной сборки, 22% в состоянии приобрести авто за собственные деньги, 18% хотят автомобиль, не подпадающий под требования для участия.