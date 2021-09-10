Банки предупредили о подорожании автокредитов

Ставки на автокредиты к концу года могут вырасти на 1,5%. Часть банкиров ждут рост ставок на 0,7–1,5 п. п. в четвёртом квартале, сообщает «РГ».
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В первом полугодии текущего года количество выданных автокредитов увеличилось более, чем на треть, а их объём — на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года портфель автоссуд врастет на 17–18%. В первые шесть месяцев этого года банки выдали 516,7 тысячи автокредитов на 543,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что воспользоваться государственной программой льготного автокредитования в случае её возобновления хотели лишь 12% россиян. Так, 29% намерены купить иномарку зарубежной сборки, 22% в состоянии приобрести авто за собственные деньги, 18% хотят автомобиль, не подпадающий под требования для участия.