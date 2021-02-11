Банки предрекли рост кредитных ставок из-за защиты доходов должников

https://static.news.ru/photo/6a60de62-6d08-11eb-bf53-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение парламентариев не списывать прожиточный минимум за долги может вынудить банки пересмотреть свои риски в отношении клиентуры, завили в Ассоциации банков России (АБР). Представители финансовых организаций считают, что малообеспеченные жители РФ лишаться некоторых шансов взять денежные средства под процент.

Предложение парламентариев закрепить за должниками право на неприкосновенный доход, равный размеру прожиточного минимума в среднем по стране (в 2021 году это 12 702 рубля в месяц), создаст дополнительные сложности для банков, пишет РБК со ссылкой на АБР.

Если инициативу окончательно одобрят, банки, выполняющие решения приставов о списании долгов, будут обязаны оставлять такие суммы на счетах должников. По мнению АБР, подобные подходы вынудят финансовые организации «закладывать» новые риски в ставки по кредитам. Также это окажет негативное влияние на платежную дисциплину заемщиков.

Кроме того, документ, в случае одобрения, закрепит механизмы реализации права россиян-должников обеспечить неприкосновенность минимального дохода. Они смогут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая, в частности, реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк, в свою очередь, не сможет обращать на них взыскание. Предположительно, новшество вступит в силу 1 сентября 2021 года.

Кроме того, Госдума в весеннюю сессию может принять новый закон о банкротстве. К такому мнению пришёл первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания президента с членами правительства. Чиновник считает, что за 20 лет существования закон действительно утратил свою силу и нуждается в срочных переменах, писал NEWS.ru.