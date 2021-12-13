Банки предрекли рост ключевой ставки на будущем заседании ЦБ

Крупнейшие российские банки ожидают, что на заседании 17 декабря Центробанк повысит ключевую ставку сразу на 1%, до 8,5%. Так ЦБ намерен снизить доступность кредитов, которые позволяют гражданам не отказываться от покупок и провоцируют рост цен, пишут «Известия».

Как уточнил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, инфляция может увеличиться из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса, несмотря на замедление потребкредитования. Также на ситуацию влияет низкое замедление роста цен, отметил он.

Частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен. Чтобы сдержать инфляцию и вернуть её к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, — пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

10 из 15 аналитиков из крупнейших российских банков выступили в пользу повышения ключевой ставки сразу на 1 п. п. с нынешних 7,5%. Ещё четверо считают равновероятными сценариями увеличение показателя на 0,75 и на 1 п. п., до 8,25% и 8,5% соответственно.

Отмечается, что в пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают продолжающийся рост цен на продовольствие на мировых биржах, многолетние пики стоимости энергоносителей и удобрений, а также перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19. Большинство участников рынка уже подняли ставки по вкладам и кредитам, ожидая повышения ключевой ставки, и стоимость займов начала активно расти.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что высокие темпы роста цен разрушают благополучие в стране, и Центробанк не может держать ключевую ставку низкой, отпуская инфляцию. Она напомнила, что базовый сценарий ЦБ предполагает по итогам 2021 года инфляцию на уровне 7,4–7,9%, а в 2022 году она вернётся в диапазон 4–4,5%. Чтобы добиться устойчивого замедления инфляции, ключевую ставку планируется удерживать выше нейтрального уровня примерно до середины 2023 года.