Банки предложили раскрыть финансовую отчетность «для своих» Банки попросили ЦБ РФ создать закрытый портал для публикации финансовой отчетности

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Российские банки предложили ЦБ создать закрытый интернет-портал, предназначенный для публикации финансовой отчетности. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое было направлено регулятору в ответ на доклад Центробанка о новых подходах к регулированию финансового рынка. Об этом сообщает РБК.

В письме отмечается, что снижение объемов раскрытия информации усложнило принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов для участников рынка. Также скудность сведений отчасти связана с уходом с российского рынка из-за спецоперации на Украине иностранных провайдеров данных.

Как пояснил РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков, банкам необходима для полноценной работы отраслевая отчетность и отчетность контрагентов, однако делиться ею с широкой общественностью представители отрасли пока не готовы. В этой связи появилась идея открыть доступ к отчетности только поднадзорным Центробанку участникам рынка. Это кредитные организации, страховые компании, брокеры, дилеры, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды и ряд других.

Один из вариантов — закрытый портал, другой — доступ к отчетности других через личный кабинет организации в Банке России. Это общий принцип, но при этом можно сделать так, чтобы каждый участник сам мог регулировать степень доступа к тем или иным формам отчетности, — подчеркнул Войлуков.

Он добавил, что в АБР исходят из принципа, что данная информация должна быть доступна только резидентам России и не должна уходить за границу.

Ранее сообщалось, что для российских банков, обеспечивающих проведение расчетных операций в валюте, может быть введен специальный правовой режим. Также им могут быть предоставлены различные послабления — например, в части валютной позиции. С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР).