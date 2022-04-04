Банки предложили автоматически списывать соцвыплаты в счёт кредитов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил проект закона, в котором предлагается отложить списание банком соцвыплат в счёт кредитов на год. Закон, предполагающий, что банк должен получить письменное согласие клиента на списание каждой такой отдельной выплаты, должен вступить в силу с 1 мая 2022 года, пишут «Известия».

Речь идёт о, например, разовых начислениях пенсионерам или семьям с детьми. Закон, который запрещает автоматически списывать соцвыплаты автоматически, то есть без дополнительных согласий, был принят в декабре прошлого года, его поручил разработать президент Владимир Путин.

Теперь же банки ссылаются на то, что для запуска системы селекции зачисляемых на счета должников средств и получения от них дополнительных согласий, нужно проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов.

Банк России лишь недавно определил коды, которые позволяют отличить единовременные выплаты от постоянных. Интеграция этих решений в систему переводов и взысканий в нынешних условиях не может быть проведена в короткий срок, — поясняет газете автор инициативы глава НСФР Андрей Емелин.

Согласно действующему законодательству, банки должны по заявлению заёмщика возвращать ему списанные в счёт погашения кредита соцвыплаты. Это требование также предлагается перенести на 1 мая 2023 года. Банки объясняют это тем, что из-за резкого падения доходов населения возврат соцвыплат должникам только повысит просрочку по действующим потребительским кредитам и ухудшит кредитные истории граждан.

Ранее сообщалось, что с середины марта банки, микрoфинансисты и коллекторы испытывают трудности с получением денег при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). По мнению взыскателей, приставы жёстко истолковали указы президента о контрсанкциях и перестали перечислять платежи в пользу ряда коллекторов с иностранными корнями.