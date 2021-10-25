Банки позволят перечислять деньги за рубеж по номеру телефона

Кредитные организации упрощают денежные переводы в страны СНГ. Об этом сообщают «Известия». В частности, в октябре Тинькофф Банк внедрил функцию перечисления денег за границу по номеру телефона. В 2022 году подобную функцию реализуют также «Юнистрим», МКБ, ДОМ.РФ.

По информации Тинькофф Банка, в настоящее время клиенты могут переводить деньги только в рублях. Лимит за одну операцию составляет 150 тысяч рублей, за один месяц — 1,5 млн рублей. При этом за услугу взимается комиссия в размере 1,5% от переведённой суммы, но не менее 30 рублей. В настоящее время переводы по номеру телефона можно делать в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

Ранее такая услуга была доступна только клиентам «Сбера», перечисления можно было осуществлять в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан.

По информации Центробанка, сейчас там разрабатывают собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).

Ранее стало известно, что во «ВКонтакте» заработал автоматический перевод публикаций с русского языка на английский. Функция позволит русскоязычному контенту стать более доступным для пользователей из других стран.