Банки позволят перечислять деньги за рубеж по номеру телефона

Кредитные организации упрощают денежные переводы в страны СНГ. Об этом сообщают «Известия». В частности, в октябре Тинькофф Банк внедрил функцию перечисления денег за границу по номеру телефона. В 2022 году подобную функцию реализуют также «Юнистрим», МКБ, ДОМ.РФ.
По информации Тинькофф Банка, в настоящее время клиенты могут
Ранее такая услуга была доступна только клиентам «Сбера», перечисления можно было осуществлять в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан.
По информации Центробанка, сейчас там разрабатывают собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).
Ранее стало известно, что во «ВКонтакте» заработал автоматический перевод публикаций с русского языка на английский. Функция позволит русскоязычному контенту стать более доступным для пользователей из других стран.