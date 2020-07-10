Банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/fb4804ae-c273-11ea-b856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минфин с письменной просьбой поднять размер субсидий на выдачу ипотеки по льготной ставке 6,5% годовых.

Снижение ключевой ставки Центробанка на 1 процентный пункт, до 4,5%, привело к снижению компенсаций кредитным организациям на ту же сумму. Это, как указано в письме, делает выдачу ипотеки невыгодной для банков, даже с учётом субсидий, передаёт РБК.

По мнению составителей обращения, необходимо изменить формулу расчёта компенсаций таким образом, чтобы программа льготного ипотечного кредитования была интересна как потребителям, так и самим кредитным организациям. При этом АБР также попросила увеличить срок действия программы до конца 2020 года, а не до 1 ноября, как планируется.

Программа льготной ипотеки была запущена правительством РФ по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года. 23 июня российский лидер предложил распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Проект постановления уже внесён в правительство, льготная ставка будет действовать на весь срок кредита — до 30 лет.

19 июня 2020 года Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

Как писал NEWS.ru ранее, ряд российских кредитных организаций в ближайшее время снизит процентные ставки по ипотечным кредитам, часть банков уже изменила условия кредитования и наблюдает за ситуацией на рынке.