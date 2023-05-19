Банки попали в ловушку из-за закона об электронных повестках Банки обратились к Минобороны с просьбой о доступе к реестру получателей электронных повесток

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Банки обратились к Минобороны с просьбой о доступе к реестру получателей электронных повесток, чтобы исполнять требования нового закона, сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка в министерство и Банк России. Сейчас кредиторы не могут получить информацию из реестра из-за пробелов в принятом ранее нормативно-правовом акте, поэтому они неспособны, например, отказать уклонистам в кредитовании.

Это поправки в закон «О воинской обязанности», а не в наш профильный закон «О банках и банковской деятельности». Очень странно, что, устанавливая требование для финорганизаций, ни их самих, ни Банк России к обсуждению не привлекли, — сказал председатель НСФР Андрей Емелин.

Кроме того, по его словам, банки не знают, как корректно отказывать таким клиентам в займах. Метелин отметил, что после начала работы кредиторов в соответствии с законом ожидаются споры об обоснованности отказов и жалобы.

НСФР в письме попросила обеспечить банкам доступ к дате направления повестки, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Кроме того, кредиторам необходима информация об обжаловании гражданами принятых решений. НСФР предлагает давать банкам доступ к данным из единого реестра в течение 60 секунд и без получения согласия гражданина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что такое реестр военнообязанных, для чего он нужен и чьи данные туда попадут.