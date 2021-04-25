Банки получили в марте рекордную прибыль

https://static.news.ru/photo/9ad24928-a688-11eb-a76f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки заработали за март 2021 года 205 млрд рублей прибыли. Это наилучший показатель для данного месяца за последние девять лет. Он больше прошлогоднего на 15 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на обзор Банка России.

Резкого снижения прибыли в связи с отменой послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не произошло, так как банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объёме, — говорится в обзоре ЦБ.

Всего за первый квартал банки заработали 578 млрд рублей, что на 9% больше в сравнении с первым кварталом прошлого года. Увеличению прибыли способствовал прирост чистого процентного и комиссионного доходов на 70 млрд и 36 млрд рублей соответственно, который случился благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования.

Прирост ипотечного кредитования в марте составил 2,2% по сравнению с 1,9% в феврале. Он объясняется повышением спроса на льготную ипотеку. Кроме того, ускорился рост необеспеченного потребительского кредитования (1,9% после 1% в феврале).

Глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов подчеркнул, что рост потребительского кредитования вызывает определённые опасения. По итогам года он может составить больше 15%, что свидетельствует об увеличении долговой нагрузки граждан.

Около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку. Больше половины добровольно отказавшихся от ипотеки россиян рассчитывают получить ставку ниже 7,5% годовых, при этом размер дохода не позволяет им рассчитывать на такой размер процентов. Порядка 20% участников исследования не устраивает срок кредита — они хотели бы рассчитаться с банком максимум за 10 лет, однако их коэффициент «платёж/доход» соответствует сроку кредитования от 20 лет.