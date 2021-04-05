Банки перестают выдавать кредиты по сельской ипотеке

https://static.news.ru/photo/22aa60c0-969d-11eb-a558-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские банки перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. Причина — исчерпание лимитов на государственные субсидии.

О сворачивании программы льготной ипотеки сообщает «Коммерсант», ссылаясь на знакомые с ситуацией собственные источники. В число таких банков, по данным издания, вошли Сбербанк и Россельхозбанк. В последнем сообщили, что банк исчерпал весь выделенный из федерального бюджета объём субсидий.

Ситуацию подтвердили ещё в ряде банков, а также в Минсельхозе.

С учётом крайне высокого спроса на сельскую ипотеку лимит в ряде банков был исчерпан, — приводит газета пояснение министерства.

Сложившийся кризис эксперты по ипотеке объясняют тем, что дома в сельской местности чаще всего находятся на границе пригородного жилья и поэтому пользуются большим спросом у горожан.

На сегодня и банкиры, и чиновники обещают приложить усилия для того, чтобы как можно скорее возобновить программу, но сроков при этом даже ориентировочно назвать не могут. Минфин уже задумался об изменении условий выдачи сельской ипотеки.

Однако задержки с выдачей и оформлением ипотеки оборачиваются проблемами для клиентов. Им приходится идти в другой банк либо ждать одобрения с риском потерять возможность купить выбранный объект, а также денег, потраченных на оформление документов на это жильё.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дефицит загородных домов, дач и коттеджей для покупки сформировался в России. В прошлом году на эту недвижимость вырос спрос: больше половины семей, проживающих в квартирах, хотят поменять их на частные дома (23,2 млн семей или 59%).