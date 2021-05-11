Банки обяжут объяснять отказы в предоставлении ипотечных каникул

https://static.news.ru/photo/255b9264-b32e-11eb-b2f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязующий банки объяснять заёмщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.

В пояснительной записке к документу говорится, что граждане жалуются на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных и ипотечных каникул. Взамен финансовые организации предлагают свои программы реструктуризации кредитной задолженности, однако зачастую они являются невыгодными для заёмщиков.

С начала действия закона банки будут должны указывать причины отказа в каникулах в соответствующем уведомлении. Авторы инициативы считают, что данная мера повысит ответственность организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий кредитного договора, а также даст заёмщикам правовые гарантии на получение от банков информации о причинах отказа.

В случае непредоставления обоснования банком заёмщик сможет отстоять свои права, обжаловав действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке.

Ранее сообщалось, что ЦБ России рассмотрит инициативу сделать механизм кредитных каникул постоянным.