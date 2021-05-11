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Экономика

Банки обяжут объяснять отказы в предоставлении ипотечных каникул

17:11, 12 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязующий банки объяснять заёмщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.

В пояснительной записке к документу говорится, что граждане жалуются на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных и ипотечных каникул. Взамен финансовые организации предлагают свои программы реструктуризации кредитной задолженности, однако зачастую они являются невыгодными для заёмщиков.

С начала действия закона банки будут должны указывать причины отказа в каникулах в соответствующем уведомлении. Авторы инициативы считают, что данная мера повысит ответственность организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий кредитного договора, а также даст заёмщикам правовые гарантии на получение от банков информации о причинах отказа.

В случае непредоставления обоснования банком заёмщик сможет отстоять свои права, обжаловав действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке.

Ранее сообщалось, что ЦБ России рассмотрит инициативу сделать механизм кредитных каникул постоянным.

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