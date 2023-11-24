Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для компаний из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) меняют правила открытия счетов и предоставления услуг российским компаниям из-за давления со стороны США по поводу соблюдения санкций, передает Bloomberg. Российские компании, действующие в ОАЭ, теперь подвергаются более строгому контролю со стороны местных финансовых структур.

По данным агентства, российские фирмы сталкиваются с препятствиями при открытии банковских счетов и проведении финансовых операций из-за ужесточения требований со стороны местных банков. Требуется больше документов для соблюдения рестрикций. Более того, процедуры обработки транзакций затягиваются, иногда даже средства блокируются до предоставления дополнительной информации о целях перевода и источнике денежных средств.

Это также затрагивает малый бизнес из России и компании, занимающиеся поставками сырья, включая золотодобывающие предприятия, которые перенесли свои торговые операции с драгоценными металлами из Дубая в Гонконг. Изменения в финансовой политике Абу-Даби, по мнению источников агентства, направлены на закрытие потенциальных просчетов в соблюдении санкций в ответ на давление со стороны Евросоюза, США и Великобритании.

ОАЭ также стремятся выйти из списка стран, подвергаемых особому финансовому контролю, осуществляемому группой, занимающейся контрольными мерами по борьбе с отмыванием денег. Это ужесточение мер касается не только российских компаний, но их негативное воздействие усиливается из-за многочисленных ограничений, наложенных Западом.

Ранее Госдепартамент ввел визовые санкции против российского полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Поводом стали совершенные ими, по версии властей США, «нарушения прав человека» в ходе спецоперации на Украине. В Госдепе считают, что Омурбеков и Фролкин причастны к «внесудебным расправам» в украинском селе Андреевка. Также американское внешнеполитическое ведомство назвало Омурбекова связанным с событиями в городе Буча.