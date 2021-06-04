Банки оценили изменение условий льготной ипотеки

Российские банки не ожидают существенного снижения спроса на льготную ипотеку после пересмотра её условий. Хотя возможен рост средней ставки по таким кредитам и ухудшение динамики льготного кредитования в некоторых регионах, показал опрос экспертов, проведённый РИА Новости.
О продлении программы льготной ипотеки 4 июня рассказал президент РФ Владимир Путин, уточнивший, что ставка повысится до 7%, а предельной суммой кредита станет 3 млн рублей.
Новые условия льготной ипотеки
Изменения в условиях, вполне вероятно, скажутся на снижении спроса на льготную ипотеку на рынке в целом, что повлечёт за собой рост интереса к традиционным программам жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках, — уверен руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
В Россельхозбанке и Альфа-Банке заявили о желании участвовать в обновленной программе.
Интерес к ипотеке стабильно растёт, думаем, на такое предложение будет спрос, — отметил директор департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.
Кроме того, о сохранении спроса на ипотеку сказали также в Московском кредитном банке, банке «Зенит», Промсвязьбанке и крымском РНКБ. Старший вице-президент — руководитель розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев назвал обоснованным новый уровень процентной ставки в 7%.
Спрос на социальные ипотечные программы ожидаем и далее стабильно высоким, — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что изменение условий льготной ипотеки поможет стабилизировать цены на жильё. Такого мнения придерживаются эксперты-застройщики, мнение которых публикуют «Известия». Снижение покупательской активности отразится на замедлении динамики роста цен на рынке новостроек, считает управляющий партнёр девелоперской компании Андрей Колочинский.