Банки оценили изменение условий льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/07b342dc-c5af-11eb-a2a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки не ожидают существенного снижения спроса на льготную ипотеку после пересмотра её условий. Хотя возможен рост средней ставки по таким кредитам и ухудшение динамики льготного кредитования в некоторых регионах, показал опрос экспертов, проведённый РИА Новости.

О продлении программы льготной ипотеки 4 июня рассказал президент РФ Владимир Путин, уточнивший, что ставка повысится до 7%, а предельной суммой кредита станет 3 млн рублей.

Новые условия льготной ипотеки порадовали Сбербанк. Зампред правления Кирилл Царев заявил агентству, что сохранение программы важно для регионов. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что обновление программы позволит купировать резкий рост цен в регионах.

Изменения в условиях, вполне вероятно, скажутся на снижении спроса на льготную ипотеку на рынке в целом, что повлечёт за собой рост интереса к традиционным программам жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках, — уверен руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В Россельхозбанке и Альфа-Банке заявили о желании участвовать в обновленной программе.

Интерес к ипотеке стабильно растёт, думаем, на такое предложение будет спрос, — отметил директор департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Кроме того, о сохранении спроса на ипотеку сказали также в Московском кредитном банке, банке «Зенит», Промсвязьбанке и крымском РНКБ. Старший вице-президент — руководитель розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев назвал обоснованным новый уровень процентной ставки в 7%.

Спрос на социальные ипотечные программы ожидаем и далее стабильно высоким, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что изменение условий льготной ипотеки поможет стабилизировать цены на жильё. Такого мнения придерживаются эксперты-застройщики, мнение которых публикуют «Известия». Снижение покупательской активности отразится на замедлении динамики роста цен на рынке новостроек, считает управляющий партнёр девелоперской компании Андрей Колочинский.