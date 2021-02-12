Банки не спешат инвестировать в льготную «деревянную» ипотеку

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Граждане РФ до конца 2021 года ещё могут успеть получить ипотечный кредит на строительство деревянного дома на льготных условиях. Использовать преимущество непросто: большая часть банков, несмотря на государственную поддержку, рассматривает подобный продукт высокорисковым и одобряет займы неохотно. В Минпромторге рассказали журналистам о планах ведомства внедрить новую программу, подразумевающую распределение госсубсидий между производителями экодомов, предоставляющими покупателям скидки на свою продукцию.

Изначально предполагалось, что будущие владельцы деревянных жилых строений обратятся в финансовую организацию за кредитом, часть первого взноса (не более 10% стоимости) за гражданина внесёт банк, который после завершения строительства обратится в Минпромторг для возмещения понесённых трат. Выплаты должны были предоставляться на дома заводского производства стоимостью не более 3,5 млн рублей. Таким образом, ставка по кредитам на покупку дома составит 10–12%, что намного ниже стандартного показателя по потребительским ссудам, пишет «Парламентская газета».

Однако бум «деревянной» ипотеки не произошёл, несмотря на прогноз кабмина РФ о 2,5 тысячи сделок только за период с 1 апреля по 1 ноября 2018-го. На самом деле их оказалось меньше 100. И в дальнейшем количество кредитов увеличивалось очень медленно. При этом ежегодно на госсубсидии выделяли до 400 млн рублей.

Эксперты в области экономики и финансов считают, что падения ставок по ипотеке в России в ближайшее время ждать не стоит, даже если Центробанк на предстоящем заседании совета директоров примет решение снизить базовую процентную ставку. Аналитики сошлись во мнении, что ЦБ на заседании 12 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Максим Марков напомнил, что банки изменяют ставки после решений ЦБ с определённым временным лагом. Кредитным организациям нужно время на адаптацию к новым условиям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить, но только после внесения изменений. По его словам, действие программы необходимо прекратить в регионах, где стоимость жилья увеличилась особенно сильно, так как рост цен более чем на 19% нивелирует эффект.