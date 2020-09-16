Банки не ожидают понижения ключевой ставки в ближайшие месяцы

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Согласно консенсус-прогнозу аналитиков крупнейших российских кредитных организаций, регулятор впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку и оставит её на уровне 4,25%.

При этом большинство специалистов сохранение ставки поддерживают из-за того, что инфляция в августе превзошла все ожидания и достигла целевого показателя в 4% по итогам года на фоне пандемии коронавируса, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что при этом во многих странах мира заканчивается период монетарного смягчения, а потребители восстанавливают спрос и он приближается к прежним показателям. Кроме того, повысилась и деловая активность.

Однако на стабильности рубля всё же отрицательно сказывается ситуация в Белоруссии и отравление Алексея Навального.

При этом специалисты рынка прогнозируют, что ставку до конца года ещё успеют снизить до 4% и, по их прогнозам, случится это в октябре. Так или иначе пока этот показатель остаётся на уровне ниже 5% и по-прежнему в рамках стимулирующей политики.

Центробанк в последний раз сохранял ставку в марте 2020 года. Произошло это из-за падения нефтяных котировок и спада мирового ВВП из-за COVID-19. На следующих заседаниях регулятор снижал ставку и в результате она достигла рекордно низкого для России уровня — 4,25%.