Банки начали выдавать льготную ипотеку на новых условиях

Банки объявили о первых сделках по выдаче льготной ипотеки на новостройки по обновлённой программе. Речь идёт об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12% и увеличении предельной суммы кредита, которую заявители могут получить по льготной программе, пишет ТАСС.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

О выдаче льготной ипотеки по новым условиям заявили сразу несколько организаций. Банк ВТБ 7 апреля выдал 250 млн рублей по обновлённой программе.

Сделки прошли в 13 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Воронеж, — приводит агентство сообщение пресс-службы кредитной организации. Первую сделку по ставке 11,7% банк провёл в Новосибирске. При этом с банке уточнили, что клиентам предлагается ипотека по ставке от 11,7%.

По этой же ставке начал выдавать льготную ипотеку банк «Открытие». В кредитную организацию поступило порядка 100 заявок на ипотеку по новым условиям. Первые выдачи прошли и в ПСБ, в рамках программы банк начал выдавать кредиты и по военной, и по гражданской ипотеке. В рамках военной ипотеки ставка составляет 9,5%.

По оценке института развития ДОМ.РФ, банки за три месяца обновлённой программы предоставят россиянам порядка 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму от 300 до 500 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в общем объёме выдачи кредитов может вырасти до 80%. Участникам программы будет доступно три четверти предлагаемых к продаже квартир в новостройках.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что введение льготной ипотеки на вторичное жильё возможно только в том случае, если мер по первичному жилью будет недостаточно. По его словам, сейчас сильный рост демонстрирует семейная ипотека.